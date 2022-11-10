Маска могут проверить на “сотрудничество с другими странами”

Джо Байден отметил, что ни в чём не обвиняет Илона Маска, он просто желает, чтобы данный вопрос был изучен, пишет газета “Известия”.
Напомним, 3 октября Маск написал несколько твитов о ситуации на Украине. В частности он предложил повторные референдумы на Донбассе, под наблюдением ООН. Также бизнесмен предложил прекратить конфликт и перестать оспаривать то, что Крым – это Россия.
В Москве сообщения Маска назвали частью общественной дискуссии. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что бизнесмен пытается найти путь к миру, чего не делают многие дипломаты. Также Песков подчеркнул, что невозможно будет добиться мира, без выполнения поставленных Российской Федерацией условий.
На Украине твиты Маска были восприняты агрессивно. Бывший украинский посол в Германии Мельник вообще высказался с применением ненормативной лексики.
22 октября издание The Washington Post со ссылкой на правительственные источники и близких к предпринимателю людей сообщила, что растущее политическое влияние Маска вызывает в Вашингтоне беспокойство. Белый дом опасается его “могущества и безрассудства”.