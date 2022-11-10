Маска могут проверить на “сотрудничество с другими странами”

Напомним, 3 октября Маск написал несколько твитов о ситуации на Украине. В частности он предложил повторные референдумы на Донбассе, под наблюдением ООН. Также бизнесмен предложил прекратить конфликт и перестать оспаривать то, что Крым – это Россия.