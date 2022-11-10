Чудом помог. Омский полицейский не дал пенсионерке отдать мошенникам все деньги

Пожилая женщина испугалась и никому ничего не рассказала, чтобы сберечь свои деньги. Полицейским она объяснила, что собиралась снять всю сумму и перевести ее мошенникам. Проводится проверка, по ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела.