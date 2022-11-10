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Чудом помог. Омский полицейский не дал пенсионерке отдать мошенникам все деньги

10 ноября 06:21
Фото: 1MI

Омский полицейский помог пенсионерке не отдать мошенникам 900 тысяч рублей

Полицейский помог пожилой женщине, когда она находилась в банке и говорила с мошенниками по телефону.

Омский полицейский помог пенсионерке не стать жертвой мошенников. Замначальника отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Омску, майор полиции Антон Долгопятов пришел в банк на улице Красный Путь во время обеда.

Там он увидел пожилую женщину, которая тревожно говорила по телефону. Полицейский показал омичке удостоверение после чего выяснил, что злоумышленники пытаются убедить пенсионерку перевести им все накопления — более 900 тыс рублей.

Сотрудник УМВД убедил женщину прервать разговор, а затем отвел ее в ближайший отдел полиции. Там пенсионерка рассказала, что ей позвонили якобы представители банка и рассказали, что неизвестный хочет снять с ее счета все деньги, используя доверенность.

Пожилая женщина испугалась и никому ничего не рассказала, чтобы сберечь свои деньги. Полицейским она объяснила, что собиралась снять всю сумму и перевести ее мошенникам. Проводится проверка, по ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Мошенничество
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