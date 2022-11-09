Жительница Татарстана избивала сына-инвалида, мешавшего ей снимать видео для TikTok

Женщина также наносила ребенку побои за то, что он без разрешения брал сладости. О ситуации в семье правоохранительные органы проинформировала подруга многодетной матери, временно проживавшая в ее доме, пишет Pravda.Ru.
В процессе проведения проверки женщина свою вину признала и дала обещание, что подобное никогда не повторится. Мать утверждает, что плохое поведение сына связано с тем, что он не принимал лекарственные препараты, назначенные ему врачом.
Гражданка уверяет, что в ближайшее время купит все необходимые ребенку медикаменты и проведет с ним беседу о проблемах в семье. Представители органов опеки оставили несовершеннолетнего с матерью.