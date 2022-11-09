Город55
ГлавноеВсе новости

Жительница Татарстана избивала сына-инвалида, мешавшего ей снимать видео для TikTok

9 ноября, 17:09
В Татарстане многодетная мать систематически избивала сына-инвалида, который мешал ей записывать ролики для TikTok.

Женщина также наносила ребенку побои за то, что он без разрешения брал сладости. О ситуации в семье правоохранительные органы проинформировала подруга многодетной матери, временно проживавшая в ее доме, пишет Pravda.Ru.

В процессе проведения проверки женщина свою вину признала и дала обещание, что подобное никогда не повторится. Мать утверждает, что плохое поведение сына связано с тем, что он не принимал лекарственные препараты, назначенные ему врачом.

Гражданка уверяет, что в ближайшее время купит все необходимые ребенку медикаменты и проведет с ним беседу о проблемах в семье. Представители органов опеки оставили несовершеннолетнего с матерью. 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10