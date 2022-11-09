В России появится новое единое пособие для семей с детьми

Как отметил президент, государство долго шло к созданию единой системы и нового единого пособия. Результат, подчеркнул Владимир Путин, должен быть достигнут с 2023 года. Также президент заявил, что Россия должна регулярно улучшать и совершенствовать уже принятые меры в направлении поддержки семей, и напомнил о необходимости обсуждения вопроса повышения эффективности помощи и сведения к минимуму угрозу бедности.