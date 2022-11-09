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В России появится новое единое пособие для семей с детьми

9 ноября 11:54
Фото: pxhere.com
В 2023 году российские семьи с детьми смогут получать новое единое пособие.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на заявление президента РФ Владимира Путина.

Как отметил президент, государство долго шло к созданию единой системы и нового единого пособия. Результат, подчеркнул Владимир Путин, должен быть достигнут с 2023 года. Также президент заявил, что Россия должна регулярно улучшать и совершенствовать уже принятые меры в направлении поддержки семей, и напомнил о необходимости обсуждения вопроса повышения эффективности помощи и сведения к минимуму угрозу бедности.

По словам Путина, серьезная задача — формирование для семей условий, в которых они могли бы самостоятельно повышать свои доходы за счет повышения рабочей квалификации или приобретения новой специальности.

#Общество
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