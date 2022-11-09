Политолог Марков оценил победу республиканцев на выборах в Конгресс

Политика американских властей в отношении Российской Федерации останется неизменной даже в случае победы республиканцев на выборах в Сенат и Палату Представителей. Такое мнение выразил известный политолог Сергей Марков.