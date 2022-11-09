Политолог Марков оценил победу республиканцев на выборах в Конгресс

Эксперт акцентировал внимание на том факте, что в период правления республиканца Дональда Трампа взаимоотношения Москвы с Вашингтоном ухудшились, пишет Pravda.Ru.
"Бить Россию — это двухпартийный консенсус, - подчеркнул Марков. - Республиканцы голосуют так же, как и демократы, по украинскому кризису".
По словам российского политолога, Белый дом не несет какие-либо потери от вооруженного украинского конфликта, поскольку все связанные с ним тяготы ложатся на Киев и Евросоюз.
В перспективе Соединенные Штаты намерены бороться с КНР и «контролировать ослабленную Россию», убежден эксперт. «Гибридная война» Вашингтона с Кремлем не закончится, резюмировал Марков.