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Политолог Марков оценил победу республиканцев на выборах в Конгресс

9 ноября, 17:08
Политика американских властей в отношении Российской Федерации останется неизменной даже в случае победы республиканцев на выборах в Сенат и Палату Представителей. Такое мнение выразил известный политолог Сергей Марков.

Эксперт акцентировал внимание на том факте, что в период правления республиканца Дональда Трампа взаимоотношения Москвы с Вашингтоном ухудшились, пишет Pravda.Ru.

"Бить Россию — это двухпартийный консенсус, - подчеркнул Марков. - Республиканцы голосуют так же, как и демократы, по украинскому кризису".

По словам российского политолога, Белый дом не несет какие-либо потери от вооруженного украинского конфликта, поскольку все связанные с ним тяготы ложатся на Киев и Евросоюз.

В перспективе Соединенные Штаты намерены бороться с КНР и «контролировать ослабленную Россию», убежден эксперт. «Гибридная война» Вашингтона с Кремлем не закончится, резюмировал Марков. 

 

#Светлана Павлова
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