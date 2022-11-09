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Модульбанк предлагает консультации по оформлению в реестр IT-компаний

9 ноября, 12:53
Модульбанк начал консультации для предпринимателей, желающих попасть в реестр IT-компаний и получить от государства льготы и преимущества. Пользователям Модульбухгалтерии от Модульбанка первая консультация полагается бесплатно.

Государственная программа поддержки IT-отрасли предполагает льготы для бизнеса и его сотрудников, пишет newsnn.ru. Среди них — льготные ставки налога на прибыль (0%) и страховых взносов (7,6%), льготные кредиты со ставкой до 3% годовых, отсутствие плановых и выездных налоговых проверок, льготная ипотека для сотрудников компании, упрощенный порядок трудоустройства иностранцев и отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников.

Право на статус IT-компании имеет только юридическое лицо. Для включения в реестр необходимо соответствовать строгому набору требований, а приобретенный статус придется регулярно подтверждать. Модульбанк помогает быстро оформить статус IT-компании и в будущем обеспечит сопровождение процедуры переаккредитации. Клиентам предоставят одну бесплатную консультацию или полное сопровождение.

Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка, рассказал, что при обращении клиентам банка сообщают о критериях, которым их компания должна соответствовать. В данном случае оказаться важными могут самые разные детали: время регистрации компании, наличие у нее собственного программного обеспечения. Клиентам предоставляют информацию о том, что нужно для прохождения аккредитации и каких условий потребуется придерживаться для сохранения статуса при проверке в будущем. Услуга весьма востребована, поскольку аккредитация дает возможность получить значительные налоговые льготы, а также позволяет сотрудникам и директору рассчитывать на отсрочку от мобилизации.

 

 

#Светлана Павлова
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