Модульбанк предлагает консультации по оформлению в реестр IT-компаний

Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка, рассказал, что при обращении клиентам банка сообщают о критериях, которым их компания должна соответствовать. В данном случае оказаться важными могут самые разные детали: время регистрации компании, наличие у нее собственного программного обеспечения. Клиентам предоставляют информацию о том, что нужно для прохождения аккредитации и каких условий потребуется придерживаться для сохранения статуса при проверке в будущем. Услуга весьма востребована, поскольку аккредитация дает возможность получить значительные налоговые льготы, а также позволяет сотрудникам и директору рассчитывать на отсрочку от мобилизации.