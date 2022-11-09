Госдума отклонила поправки в закон "О рекламе"

В том числе единый рекламный оператор получал полномочия по разработке программного обеспечения, которое должны были использовать все операторы наружной рекламы без исключения. Также единый оператор может без согласования с муниципальными властями заключать контракты на размещение рекламных конструкций на транспорте и земельных участках и получал рекламные объекты на тридцать лет и больше без торгов и получения разрешения на монтаж и использование. При этом соблюдать требования отраслевых технических стандартов, в том числе правил дорожной безопасности единому рекламному оператору не обязательно. Кроме этого, единый оператор цифровой рекламы не должен обязательно соблюдать требования законодательства об охране культурного наследия.