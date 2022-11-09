Госдума отклонила поправки в закон "О рекламе"

По сообщению издания bel.ru, проект закона с поправками внесли в электронную систему Госдумы восьмого июля текущего года. Спустя неделю его приняли в первом чтении, несмотря на то, что процедура была выполнена с нарушениями: не было предварительного обсуждения и оценки регулирующего воздействия. Согласно законопроекту в России должен появиться единый оператор цифровой рекламы, которому предоставлялись существенные преференции относительно действующих игроков рынка.
В том числе единый рекламный оператор получал полномочия по разработке программного обеспечения, которое должны были использовать все операторы наружной рекламы без исключения. Также единый оператор может без согласования с муниципальными властями заключать контракты на размещение рекламных конструкций на транспорте и земельных участках и получал рекламные объекты на тридцать лет и больше без торгов и получения разрешения на монтаж и использование. При этом соблюдать требования отраслевых технических стандартов, в том числе правил дорожной безопасности единому рекламному оператору не обязательно. Кроме этого, единый оператор цифровой рекламы не должен обязательно соблюдать требования законодательства об охране культурного наследия.
Отмечается, что единственное основание для появления единого рекламного оператора - обеспечение национальной безопасности. По факту принятие проекта закона привело бы к монополизации рынка в ущерб интересов всех его участников. Действующие игроки попали бы в зависимость от одного оператора, что могло бы привести к их выдавливанию с рекламного рынка, поскольку условия этих компаний и крупного монополиста не равны.
В результате заинтересованные в продвижении законопроекта проиграли. Против инициативы высказался Союз операторов наружной рекламы, а также бизнес-ассоциации, среди которых РСПП, “Деловая Россия” и “Опора”. Специалисты МГУ и РАНХиГС оценили регулирующее воздействие законопроекта. Доклад “Минченко консалтинг”, в котором описывается борьба вокруг законопроекта и указаны негативные вторичные эффекты его принятия, в том числе влияние на инвестиции, вызвал широкий резонанс.
Против принятия законопроекта выступили лидеры оппозиционных фракций Алексей Нечаев, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов, вице-спикер Владислав Даванков, главы и заместители председателей комитетов Валерий Гартунг, Дмитрий Гусев, Станислав Наумов, Сардана Авксентьева, Николай Арефьев, Мария Дробот, Вячеслав Макаров, Антон Ткачев, Владимир Плякин, Денис Парфенов, Николай Будуев, Михаил Романов, Сергей Боярскоий. Российские регионы направили свыше шестидесяти отрицательных отзывов о законопроекте и их позицию отстаивал глава профильного комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.
В результате проект закона рекомендовали отклонить по инициативе спикера парламента Вячеслава Володина. Он еще летом, когда только начиналось рассмотрение поправок, обещал учесть интересы всех участников. Отмечается и позиция партии “Единая Россия”, которая смогла выстроить конструктивный диалог с другими фракциями.
По словам главы “Минченко консалтинг” Евгения Минченко, руководство Государственной думы показало наличие субъектности у парламента. Несмотря на свое доминирование, фракция парламентского большинства доказала готовность прислушиваться к разумным доводам со стороны участников рынка и оппозиционеров.