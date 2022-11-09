Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Банк непрофильных активов «Траст» продал завод «Атакайцемент» за 4,4 миллиарда рублей

9 ноября 13:25
Фото: pxhere.com
Банк непрофильных активов «Траст» продал на открытых торгах 100% долей ООО «Атакайцемент» и права требования к компании. Сумма сделки составила 4,39 млрд рублей.

Компании принадлежит один из крупнейших производителей цемента в Южном федеральном округе — завод «Атакайцемент», который занимает 10% рынка Краснодарского края. Это модернизированное предприятие, осуществляющее производство современным экологичным «сухим» способом. Его проектная мощность — 450 тыс. тонн цемента в год, показатель EBITDA по итогам 2021 года составил 592 млн рублей. У завода есть собственное месторождение цементных мергелей с запасами 21,9 млн тонн, имеется лицензия на пользование ими до 2031 года. 

«Интерес инвесторов с коммерческой и торговой недвижимости переключился на производства, в том числе стройматериалов. Под эффективным управлением „Траста“ финансово-экономические показатели завода „Атакайцемент“ сохраняли положительную динамику. В итоге актив удалось реализовать за выставленную цену, что соответствует плану по сборам», — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов.

#Общество
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10