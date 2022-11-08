Вице-спикер Госдумы Даванков: Поправки к закону “О рекламе” отклонены

Ранее прошедший первое чтение законопроект получил множество негативных отзывов. Чтобы поставить точку в этом вопросе, инициативу выносят на второе чтение. Процесс пройдет в ускоренном порядке, пишет newizv.ru.
Напомним, инициатором внесения поправок в закон “О рекламе” был парламентарий от партии “Единая Россия” Артем Кирьянов. Депутат Госдумы выступил с предложением о создании единого оператора, в функции которого войдет контроль над размещением конструкций с цифровой наружной рекламой, а также частных электронных объявлений россиян. По мнению Кирьянова, частную компанию следует наделить правом на заключение контрактов без торгов в течение 30 лет.
В Госдуму документ попал с нарушением процедуры: инициативу предварительно не обсудили, и ей не была дана оценка регулирующего воздействия. Однако, невзирая ни на что, в первом чтении поправки были приняты.
Нашумевший законопроект не поддержала ни одна из четырех оппозиционных фракций парламента. Свои принципиальные позиции по актуальному вопросу ранее озвучили лидер партии “Новые люди” Алексей Нечаев, лидер “Справедливой России – За правду” Сергей Миронов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, а также их коллеги, руководящие различными думскими комитетами.
Проект отказались поддерживать также Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития России. С негативными отзывами выступили представители властей регионов, в том числе Санкт-Петербурга и Москвы. Мнение всех российских субъектов отстаивал глава профильного комитета Совфеда Андрей Кутепов.
Рецензенты инициированных Кирьяновым поправок указывали на тот факт, что, если в России появится единый оператор наружки, рынок рекламы будет монополизирован: крупный частный игрок попросту поглотит всех остальных игроков. Этот момент четко прописали авторы доклада “Минченко консалтинг”. Более того, эксперты МГУ и представители региональных властей предупредили о том, что в случае принятия законопроекта пострадает госбюджет.
Оперативно консолидировавшаяся в Союз операторов наружной рекламы отрасль всерьез опасалась того, что сторонники создания единого оператора все же продавят инициативу Кирьянова. Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в ходе первого чтения документа констатировал: “Мы будем делать все для того, чтобы отечественный бизнес не пострадал”.
В минувший понедельник, 7 ноября, по инициативе спикера парламента поправки были рекомендованы к отклонению советом Думы. Точка в итоге поставлена государством в лице Госдумы, Совфеда и Правительства РФ: изменения в закон “О рекламе” вносить не будут.