Вице-спикер Госдумы Даванков: Поправки к закону “О рекламе” отклонены

Напомним, инициатором внесения поправок в закон “О рекламе” был парламентарий от партии “Единая Россия” Артем Кирьянов. Депутат Госдумы выступил с предложением о создании единого оператора, в функции которого войдет контроль над размещением конструкций с цифровой наружной рекламой, а также частных электронных объявлений россиян. По мнению Кирьянова, частную компанию следует наделить правом на заключение контрактов без торгов в течение 30 лет.