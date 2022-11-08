Специалист объяснил, что влияет на оценку недвижимости

По его словам, лучше всего будет обратиться к профессиональному оценщику недвижимости, пишут «Известия».
Он пояснил, что в числе факторов, влияющих на оценку объекта — ситуация на рынке, сезонность, которая, как правило, играет большую роль при продаже дач, транспортная доступность, наличие инфраструктуры (магазины, школы, поликлиники и иные социальные учреждения). Кроме того, как отметил Кулаков, при определении стоимости жилья во внимание принимается также степень износа дома, благоустройство придомовой территории, наличие на въезде во двор шлагбаума и другие факторы, являющиеся повышающими коэффициентами для стоимости квартиры.
Также, как сообщил эксперт, немаловажное значение в вопросе оценки имеет состояние квартиры. Если она захламлена, и в ней давно не проводился ремонт, это неминуемо отразится на стоимости. Так что имеет смысл сначала привести жилье в порядок, а потом продать за большую стоимость, подчеркнул специалист.
Он напомнил, что услуги профессионального оценщика регулируются Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», и за каждый акт оценки специалист несет профессиональную ответственность.