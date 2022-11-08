Специалист объяснил, что влияет на оценку недвижимости

Он пояснил, что в числе факторов, влияющих на оценку объекта — ситуация на рынке, сезонность, которая, как правило, играет большую роль при продаже дач, транспортная доступность, наличие инфраструктуры (магазины, школы, поликлиники и иные социальные учреждения). Кроме того, как отметил Кулаков, при определении стоимости жилья во внимание принимается также степень износа дома, благоустройство придомовой территории, наличие на въезде во двор шлагбаума и другие факторы, являющиеся повышающими коэффициентами для стоимости квартиры.