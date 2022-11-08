Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Специалист объяснил, что влияет на оценку недвижимости

8 ноября 07:27
Фото: 1MI
Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков рассказал, какие факторы необходимо учитывать при продаже жилья.

По его словам, лучше всего будет обратиться к профессиональному оценщику недвижимости, пишут «Известия». 

Он пояснил, что в числе факторов, влияющих на оценку объекта — ситуация на рынке, сезонность, которая, как правило, играет большую роль при продаже дач, транспортная доступность, наличие инфраструктуры (магазины, школы, поликлиники и иные социальные учреждения). Кроме того, как отметил Кулаков, при определении стоимости жилья во внимание принимается также степень износа дома, благоустройство придомовой территории, наличие на въезде во двор шлагбаума и другие факторы, являющиеся повышающими коэффициентами для стоимости квартиры.

Также, как сообщил эксперт, немаловажное значение в вопросе оценки имеет состояние квартиры. Если она захламлена, и в ней давно не проводился ремонт, это неминуемо отразится на стоимости. Так что имеет смысл сначала привести жилье в порядок, а потом продать за большую стоимость, подчеркнул специалист.

Он напомнил, что услуги профессионального оценщика регулируются Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», и за каждый акт оценки специалист несет профессиональную ответственность. 

#Общество
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10