РАСК: Проект «Голос спорта — СИБУР!» берет старт в Красноярске

К участию в проекте приглашены все желающие. По результатам занятий с последующей оценкой работ конкурсантов лучших слушателей пригласят на торжественную церемонию вручения профессиональной премии «Голос спорта — СИБУР!». Мероприятие пройдет в конце текущего года в Москве, уточнили организаторы.