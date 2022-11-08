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РАСК: Проект «Голос спорта — СИБУР!» берет старт в Красноярске

8 ноября 11:44
Фото: pxhere.com
В Красноярске стартовал сегодня проект «Голос спорта — СИБУР!», реализуемый Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при содействии компании «СИБУР». В российских регионах проведут образовательные мероприятия, в которых примут участие начинающие спортивные комментаторы и журналисты.

Первые участники проекта «Голос спорта — СИБУР!» — студенты Сибирского федерального университета. Мастер-класс провел для них известный спортивный комментатор Владимир Гомельский, входящий в состав президиума РАСК. Об этом пишет prmira.ru.

Основную часть стартовавшего 8 ноября образовательного курса ведущие спортивные комментаторы России проведут в онлайн-режиме. Таким образом, ассоциация комментаторов во главе с успешным медиаменеджером Алексеем Ефимовым дала старт работе по созданию академии спортивного комментатора. Первым и фундаментальным шагом в этом направлении стала реализация проекта «Голос спорта — СИБУР!».

«Создание школы-академии спортивного комментатора — одна из приоритетных задач нашей ассоциации, — подчеркнул Гомельский. — С помощью такого серьезного партнера, как СИБУР, у нас появляется возможность развивать данное направление в масштабах всей страны».

К участию в проекте приглашены все желающие. По результатам занятий с последующей оценкой работ конкурсантов лучших слушателей пригласят на торжественную церемонию вручения профессиональной премии «Голос спорта — СИБУР!». Мероприятие пройдет в конце текущего года в Москве, уточнили организаторы.

Из заявления гендиректора красноярского предприятия СИБУРа (АО «КЗСК») Сергея Новикова следует, что в рамках своего мастер-класса Гомельский даст начинающим комментаторам целый ряд ценных советов. Новиков выразил мнение о том, что знаменитый журналист, спортсмен и тренер является уникальным профессионалом. 

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