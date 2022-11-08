Президента США Джо Байдена назвали Пиноккио из-за регулярных ложных заявлений

Американские журналисты пишут, что нынешний глава Белого дома информирует мировое сообщество о "путешествиях" с лидером Китая Си Цзиньпином. Джо Байден заявил недавно о том, что проехал вместе с китайским коллегой в общей сложности 17 тысяч миль, сообщает Pravda.Ru. Однако, какие-либо доказательства правдивости озвученной Байденом информации на данный момент отсутствуют, подчеркивают авторы публикации.
Издание прокомментировало также другое высказывание президента Соединенных Штатов. Политик сообщил, что галлон бензина стал стоить пять долларов после того, как он пришел к власти. Между тем, цена топлива в среднем составляла тогда около 2,48 доллара.
Напомним, в ходе выступления перед широкой аудиторией в Нью-Йорке Джо Байден едва не упал – его сильно испугал какой-то черный предмет.