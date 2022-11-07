Власти Японии расширили список санкций против РФ из-за референдумов

Японское правительство расширило список санкционных ограничений в отношении Российской Федерации. Из заявления руководителя МИД Японии Ёсимасы Хаяси следует, что такое решение было принято в Токио из-за вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.