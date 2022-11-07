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Власти Японии расширили список санкций против РФ из-за референдумов

7 ноября, 16:36
Японское правительство расширило список санкционных ограничений в отношении Российской Федерации. Из заявления руководителя МИД Японии Ёсимасы Хаяси следует, что такое решение было принято в Токио из-за вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

Присоединение к России новых регионов японские власти оценили как «аннексию», пишут корреспонденты Pravda.Ru. По словам главы внешнеполитического ведомства Японии, пакетом санкций предусмотрена «заморозка» активов граждан РФ, имевших причастность к организации и проведению референдумов по вопросу о вхождении в состав страны четырех новых субъектов.

С санкциями столкнулись следующие граждане России: сенатор Валентина Матвиенко, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, лидер Чечни Рамзан Кадыров, глава Минобороны Сергей Шойгу, журналистка Маргарита Симоньян и спортсменка Алина Кабаева.

 

#Светлана Павлова
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