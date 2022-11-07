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Стало известно, кто в России будет получать пособие по беременности и родам

7 ноября 08:57
Фото: 1MI
Разъяснения по выплатам опубликовано на портале «Объясняем.рф».

В России девушки, проходящие службу по контракту, а также обучающиеся на очном отделении смогут получать пособия по беременности и родам, сообщает 360tv.ru со ссылкой Telegram-канал для информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.рф».

Пособие по беременности и родам получают женщины, работающие по трудовому договору, обучающиеся на очном отделении или проходящие военную службу по контракту, а также уволенные в результате ликвидации компании, при условии, что с момента их увольнения прошло максимум 12 месяцев.

Размер пособия трудоустроенным женщинам рассчитывается с учетом их заработка за последние два года, также учитывается стаж, продолжительность декретного отпуска. Девушки, обучающиеся в вузах очно, получают выплаты, по размеру равные их стипендии. Пособия уволенным женщинам выплачивает пенсионный фонд — за весь период декретного отпуска, то есть, за 140 дней, если роды прошли без осложнений.

Беременные женщины, в семьях которых доход составляет меньше размера прожиточного минимума на одного человека, могут оформить ежемесячное пособие при постановке на учет на раннем сроке. 

#Общество
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