Стало известно, кто в России будет получать пособие по беременности и родам

Размер пособия трудоустроенным женщинам рассчитывается с учетом их заработка за последние два года, также учитывается стаж, продолжительность декретного отпуска. Девушки, обучающиеся в вузах очно, получают выплаты, по размеру равные их стипендии. Пособия уволенным женщинам выплачивает пенсионный фонд — за весь период декретного отпуска, то есть, за 140 дней, если роды прошли без осложнений.