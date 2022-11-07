В течение почти полугода участники «Экошколы для современных медиа» встречались с экспертами, выезжали с экскурсиями на предприятия и в природные заказники, учились разбираться в тонкостях экологической терминологии и создавать свои экопроекты. В организации занятий помогли Министерство природных ресурсов и экологии Омской области и омское региональное отделение Русского географического общества. В проекте приняли участие около 50 человек. Генеральными партнерами экошколы стали Омский НПЗ «Газпром нефти» и ГК «Титан». Остановимся подробнее на уроках «Экошколы для современных медиа».
Темой первого занятия стали особо охраняемые природные территории региона, такие, например, как озеро Эбейты или, имеющий статус объекта регионального значения, природный парк «Птичья гавань». Слушатели экошколы посетили их лично в сопровождении экспертов. Какие угрозы сейчас существуют для таких уникальных природных зон, чем им можно помочь? Эти вопросы обсудили на встрече с экспертами.
«Ответственное отношение к экологии — наше общее дело. В нем должны участвовать все — жители Омска, власти и, конечно же, бизнес», — отметил замглавы регионального Минприроды Александр Сердюков.
Второй урок, посвященный ресурсосберегающему образу жизни, завершился лекцией «Жить экологично. Экопривычки на каждый день». Ее провел активист, член экспертного совета Российского экологического движения, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров из Пскова. На простых примерах он рассказал, как может улучшить ситуацию в городе любой его житель. В частности, слушатели научились правильно разделять мусор и смогли закрепить знания, выполняя домашние задания. Предложенные экспертом практики давно работают во многих регионах. К примеру, в Омске уже существует система приема вторичного сырья, которое затем отправляется в переработку.
О том, как профессионально искать и обрабатывать экологические данные, избегая типичных ошибок, рассказал журналист телеканала Россия 24, автор проекта «Сортировочная» Борис Лорер. Зачастую практика показывает, что реальная картина существенно отличается от того, что пишут журналисты. Это происходит из-за информационного вакуума и типичных стереотипов об экологии в общественном сознании. Слушатели узнали, с какими надзорными ведомствами и в каких случаях необходимо контактировать, как оценивать результаты мониторинга и получать данные, необходимые для оценки результатов исследований.
Журналисты встретились с председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым. Темой беседы стала важность коммуникаций в экосфере. Люди, как правило, очень болезненно воспринимают информацию, касающуюся экологии и здоровья, уверен эксперт. При этом у журналистов порой есть большой соблазн подавать информацию однобоко, не учитывая данные из разных источников. На передний план в качественной работе журналиста выходит взаимодействие с контролирующими органами, владельцами бизнеса и промышленными предприятиями.
«Красноречивый тезис: если ты открыт — значит, безопасен. Если корпоративный сектор не предоставляет экологические данные, мониторинг, то значит есть, что скрывать», — пояснил Рашид Исмаилов.
Есть заводы, на которые с трудом могут попасть даже представители контролирующих органов. Это большой пласт проблем, который предстоит решить. В то же время в регионе есть крупные предприятия, которые следуют принципам экологической открытости.
Чтобы разобраться, как работают современные предприятия, участники побывали на экскурсиях на крупных промышленных объектах. Журналисты познакомились с производственными мощностями и экологическими проектами. Так, важнейший природоохранный проект ОНПЗ — комплекс водоочистки «Биосфера» — стал одним из пунктов экскурсии. Кроме того, слушатели экошколы увидели солнечную электростанцию, которая обеспечивает экологически чистой электроэнергией все административные здания предприятия. Это первый проект по развитию альтернативной энергетики в Омской области.
Слушатели экошколы встретились с министром природных ресурсов и экологии Омской области Ильей Лобовым. Будущие экожурналисты получили возможность подробно расспросить главу министерства о проблемах омской экологии. Илья Лобов рассказал о рекультивации городских свалок, развитии мониторинга качества атмосферы, экологическом аспекте достройки Красногорского гидроузла. Отдельно затронули тему объективности экологических рейтингов регионов, которые пользуются популярностью у аудитории СМИ.
«В России создается множество экологических рейтингов. Зачастую их авторы оценивают не саму экологическую обстановку, а публикации журналистов, ориентируются по заголовкам. Давайте объективно формировать экологический образ региона, приводя мнения всех сторон», — обратился с просьбой к участникам экошколы глава регионального минприроды.
Журналисты нередко пишут о жалобах на неприятные запахи на улице, поэтому их познакомили с системой экомониторинга, которая действует Омске. Во время пресс-тура слушатели посетили автоматический пост мониторинга качества атмосферы, а представитель регионального минприроды описала технологию оценки состояния воздуха в городе.
К сожалению, большой проблемой остаются так называемые «серые» зоны, где располагаются предприятия малого и среднего бизнеса, скрывающиеся от контроля. Оценить объем выбросов таких объектов, долю в общей структуре загрязнений проблематично. Негативное воздействие некоторых малых предприятий неоднократно подтверждалось внеплановыми проверками, но бороться с ними в отсутствие автоматизированного экомониторинга очень сложно.
На уроке слушатели разбирали проблемы и перспективы реализации мусорной реформы. Спектр проблем, связанный с переработкой ТБО, широк — от незаконных мусорных полигонов до плохой организации вывоза отходов. Общий экологический фон Омской области существенно улучшится после решения «мусорной проблемы».
Тем не менее, большая часть отходов может и должна быть переработана. Совершенно несложные действия по сортировке мусора помогут в улучшении состояния окружающей среды. Во внедрении «зеленых» технологий должны быть заинтересованы представители бизнеса. Но и действия простых омичей в их повседневной жизни не менее важны. Специальные сортировочные контейнеры, куда можно отнести пластик, бумагу и стекло, сейчас появились практически по всему городу. В интернете легко найти карту таких контейнерных площадок. Задача экожурналистов заключается в том, чтобы грамотно рассказывать читателям о раздельном сборе мусора.
По оценке экспертов, в Омске доля негативного воздействия от автотранспорта в ряду других факторов достигает 50%. Экологическое оздоровление региона сегодня невозможно без современных технологических решений в транспортной сфере.
Специалисты департамента транспорта мэрии Омска и эксперты-экологи рассказали журналистам о перспективах развития экологичного транспорта и о мерах по обновлению автопарка пассажирских предприятий. Власти активно работают над увеличением количества электротранспорта и экоавтобусов, в том числе привлекая крупных социальных партнеров. В этом году Омский НПЗ передал городу 20 пассажирских автобусов на газомоторном топливе для улучшения экологической обстановки в городе.
Первый проект «Экошкола для современных медиа» завершился. Одним он помог научиться основам проверки информации, другим — экоориентированному мышлению. Ярким финалом экошколы стала презентация омской экошколы на XXVI форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи. Уникальный образовательный проект получил высокую оценку со стороны медиаэкспертов форума.
«Такие образовательные программы очень востребованы, потому что при обмене опытом, при взаимодействии, журналисты лучше всего понимают особенности освещения темы. Благодаря проекту журналисты максимально грамотно освещают вопросы охраны окружающей среды. А это самое важное для читателя, зрителя, слушателя», — отметил секретарь Союза журналистов России, директор «Молодежного журналистского Центра» Роман Серебряный.