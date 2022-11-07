Тем не менее, большая часть отходов может и должна быть переработана. Совершенно несложные действия по сортировке мусора помогут в улучшении состояния окружающей среды. Во внедрении «зеленых» технологий должны быть заинтересованы представители бизнеса. Но и действия простых омичей в их повседневной жизни не менее важны. Специальные сортировочные контейнеры, куда можно отнести пластик, бумагу и стекло, сейчас появились практически по всему городу. В интернете легко найти карту таких контейнерных площадок. Задача экожурналистов заключается в том, чтобы грамотно рассказывать читателям о раздельном сборе мусора.