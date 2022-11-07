Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперты предрекли Украине «республиканскую зиму»

7 ноября 14:25
Фото: piqsels.com
По мнению аналитиков, республиканцы в случае своей победы на выборах в Конгресс США могут существенно снизить финансирование Украины, а то и полностью пересмотреть существующий ныне подход американских властей к поддержке киевского режима.

Как пишет издание The Washington Post, сенатор Крис Мерфи заявил о грядущем кризисе, когда республиканское большинство в Палате представителей заявит об отказе поддержать дополнительную помощь Украине. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Авторы публикации отмечают, что аналогичные предложения поступают и от «левых» представителей Демократической партии, а республиканцы разделились на три лагеря: традиционалистов, интернационалистов и популистов по типу венгерского премьера Виктора Орбана, дружественного Москве.

#В мире
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10