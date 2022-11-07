Эксперты предрекли Украине «республиканскую зиму»

По мнению аналитиков, республиканцы в случае своей победы на выборах в Конгресс США могут существенно снизить финансирование Украины, а то и полностью пересмотреть существующий ныне подход американских властей к поддержке киевского режима.

Как пишет издание The Washington Post, сенатор Крис Мерфи заявил о грядущем кризисе, когда республиканское большинство в Палате представителей заявит об отказе поддержать дополнительную помощь Украине. Об этом сообщает Pravda.Ru. Авторы публикации отмечают, что аналогичные предложения поступают и от «левых» представителей Демократической партии, а республиканцы разделились на три лагеря: традиционалистов, интернационалистов и популистов по типу венгерского премьера Виктора Орбана, дружественного Москве.