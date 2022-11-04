Несмотря на кризисы и геополитику, объем аптечного рынка в нашей стране, и в Омске в частности, продолжает расти. На данный момент он составляет около полутора миллионов рублей. И, по прогнозам, на январь следующего года может увеличиться до двух триллионов.
В марте большинство опрошенных нами представителей фармацевтической отрасли в Омске высказывали опасения в связи с возможными санкциями и с уходом ряда известных брендов. Спустя полгода выяснилось, что эти страхи оказались необоснованными.
Ни один из представленных в российских аптеках иностранных брендов — а их большинство и заменить пока нечем — не исчез с полок.
Однако, по данным специализированного издания «Фармвестник», многие компании перестали инвестировать в исследовательскую работу и разработки в России. Но это уже другой вопрос, и касается он увеличения доли собственного производства лекарств. По оценкам экспертов, цикл запуска такой линии займет как минимум несколько лет. За меньший срок получить качественные аналоги иностранных препаратов или даже переориентироваться на других производителей не получится. Во всем мире крупные фармкомпании формируют заказы на год вперед. Увеличить мощности в одночасье не получится.
Apteka.ru является одним из крупнейших дистрибьютеров лекарств в стране, она заключает прямые договоры на поставки с производителями.
«Если обращаться к отчетам аналитических агентств, то в 2022 году рынок вырос примерно на 10—11% по отношению к предыдущему году. Судя по Омску, скорее всего, так это и есть, — прокомментировал ситуацию Городу55 директор омского подразделения АО НПК „Катрен“ (сайт Apteka.ru) Александр Синдеев. — Что касается прибыли, то расходы наши сильно увеличились из-за того, что многие производители убрали скидки, бонусные программы. Второй момент в том, что логистические цепочки очень сильно изменились и стали намного дороже».
Ассортимент аптек может различаться и сильно зависит от локации. Например, в офисном центре набор медицинских товаров будет совсем другим, чем в спальном районе. Самая большая наценка на товары импульсного спроса: гематоген, протеиновые батончики, салфетки, леденцы. Оптовая цена баночки для анализов — 10 рублей. В рознице она стоит 70.
В России почти 72 тысячи аптек. При этом около половины оборота приходится на 10 крупнейших федеральных сетей. В их числе «Ригла», «Апрель», «Планета здоровья», «36,6» и другие. Еще около трети рынка — остальные сети. И лишь 18% — независимые аптеки. Их в стране всего 13 тысяч.
«Семейная» — сеть, специфическая именно для Омска. Она появилась на рынке в 2000 году и сейчас является одной из крупнейших в регионе.
«В целом по нашей сети аптек мы не заметили особого изменения спроса на лекарства, — говорит управляющий сетью аптек „Семейная“ в Омске Константин Попов. — Стоимость лекарств и медицинских товаров по сравнению с прошлым годом, конечно, выросла. Однако это оказалось не таким значительным, как мы опасались полгода назад. Доллар вырос не так сильно. Логистика усложнилась, но дистрибьютеры находят пути, чтобы все завезти в Россию. Что касается среднего чека — на мой взгляд, это не слишком показательный критерий. Кто-то экономит, кто-то продолжает покупать дорогие лекарства. И многое зависит от конкретной аптеки. Есть те, кто хорошо продают, у них всегда высокий средний чек. А есть такие, которые делают это плохо. В данном случае многое зависит от фармацевтов».
В 2013 году «Семейная» расширила спектр продаваемых товаров, добавив к сети еще салоны оптики и ортопедии.
Кстати, с октября этого года аптекам разрешили продавать не только собственно лекарства и минеральную воду, как раньше, но и другие товары.
«Аптеки низкомаржинальны, рентабельность их не больше 1%, средняя рентабельность по стране, — считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. — Сейчас в Госдуме есть законопроект, который мы поддерживали, который предполагает расширение ассортимента. Дать возможность торговать безалкогольными напитками, ортопедической обувью, оборудованием для занятий, физкультурой и спортом у себя дома».
Эксперимент проводится пока в нескольких регионах и будет длиться три года:
«Тут вопрос в том, смогут ли аптеки конкурировать со специализированными магазинами, — делится соображениями Александр Синдеев. — У этих продуктов есть специализированные продавцы, которые на этом конкретно работают и имеют низкие затраты. Чтобы внедрить это у себя, аптекам придется выделять дополнительные площади, сотрудников».
Спрос на лекарственные препараты зависит прежде всего от сезонности и от обстановки с хроническими заболеваниями в каждом конкретном регионе, считает Александр Синдеев. Сейчас спрос больше всего вырос на противовирусные препараты и антибиотики. Также увеличились продажи успокоительных. Такие лекарственные препараты обычно размещают в прикассовой зоне. Но, несмотря на высокий оборот, большой прибыли они не приносят. Наценка на большинство лекарств ограничена законом. Например, популярное обезболивающее аптека покупает по 78 рублей, а продает за 97, так как наценка не может превышать 20%. Прибыль с одной пачки 4 рубля. Несмотря на все усилия, каждый год оборот падает. В погоне за дешевизной потребители переходят в онлайн.
«С весны 2020 года начали продавать безрецептурные лекарства дистанционно, — объясняет Сергей Катырин. — Но естественно, что аппетит приходит во время еды, начали говорить о том, что нужно и рецептурные лекарства продавать тоже дистанционно. Насколько это безопасно — самое главное, да, для того, чтобы никаких в этом плане не было нарушений и мы здоровье граждан не подвергли никаким опасностям».
Весной три российских региона в качестве эксперимента начнут продавать рецептурные лекарства онлайн. Закон об этом приняли в октябре. Помимо преимуществ — препараты станут доступнее для одиноких и маломобильных граждан, у игроков рынка и властей много опасений. В интернете сложнее проверить подлинность лекарства, а также условия его хранения и доставки.
«У меня нет опасения, что до потребителя лекарства дойдут в каком-то не том качестве, — объясняет Александр Синдеев. — Но, на мой взгляд, требование, которое существовало до этого, было правильным. Рецептурный препарат должна продавать специализированная организация, которая имеет на это лицензию. И все продажи должны осуществляться на месте, потому что с этим связаны еще и условия хранения. Это в первую очередь. А во вторую — продают его специально обученные специалисты, которые имеют образование».
Эксперимент продлится три года и покажет, готова ли аптечная отрасль к цифровизации. Если он окажется успешным, практику распространят на остальные регионы страны. Возможно, это будет здоровый бизнес-вектор.