Спрос на лекарственные препараты зависит прежде всего от сезонности и от обстановки с хроническими заболеваниями в каждом конкретном регионе, считает Александр Синдеев. Сейчас спрос больше всего вырос на противовирусные препараты и антибиотики. Также увеличились продажи успокоительных. Такие лекарственные препараты обычно размещают в прикассовой зоне. Но, несмотря на высокий оборот, большой прибыли они не приносят. Наценка на большинство лекарств ограничена законом. Например, популярное обезболивающее аптека покупает по 78 рублей, а продает за 97, так как наценка не может превышать 20%. Прибыль с одной пачки 4 рубля. Несмотря на все усилия, каждый год оборот падает. В погоне за дешевизной потребители переходят в онлайн.