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Зеленский призывает не опасаться ядерной войны

3 ноября, 15:40
По заявлению Владимира Зеленского, лидера Украины, ядерной войны бояться не следует.

Своим мнением он поделился в беседе с представителями Česká televize 24. На вопрос, может ли начаться ядерная война после мнимых угроз со стороны РФ, лидер Украины ответил, что уверенности в этом у него нет, и что он «не хочет давать оценку».

Также он заявил, что не следует опасаться ни данной угрозы, ни России, —  сообщает Russian.rt.com.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы России, СМИ в странах Запада намеренно проводят эскалацию темы ядерной угрозы.

27 октября Владимир Путин, глава РФ, сделал заявление о том, что страна не нуждается в нанесении ядерного удара по Украине, и что в этом нет смысла — ни политического, ни военного.

11 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков поделился мнением, что государства Запада налегают на ядерную риторику, несмотря на отсутствие подобных заявлений со стороны РФ.

#Ольга Земскова
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