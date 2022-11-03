Зеленский призывает не опасаться ядерной войны

Своим мнением он поделился в беседе с представителями Česká televize 24. На вопрос, может ли начаться ядерная война после мнимых угроз со стороны РФ, лидер Украины ответил, что уверенности в этом у него нет, и что он «не хочет давать оценку».
Также он заявил, что не следует опасаться ни данной угрозы, ни России, — сообщает Russian.rt.com.
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы России, СМИ в странах Запада намеренно проводят эскалацию темы ядерной угрозы.
27 октября Владимир Путин, глава РФ, сделал заявление о том, что страна не нуждается в нанесении ядерного удара по Украине, и что в этом нет смысла — ни политического, ни военного.
11 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков поделился мнением, что государства Запада налегают на ядерную риторику, несмотря на отсутствие подобных заявлений со стороны РФ.