Врач рассказал, можно ли смертельно отравиться арбузом

Он пояснил, что человек может умереть от большого количества удобрений, химических препаратов и инсектицидов, попавших в его организм вместе с арбузом или любыми другими овощами и фруктами. Так что в случае с гибелью Писарева необходимо в первую очередь сделать химический и токсикологический анализ арбуза, подчеркнул Владислав Жемчугов.