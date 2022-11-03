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Врач рассказал, можно ли смертельно отравиться арбузом

3 ноября 08:04
Фото: pxhere.com
Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал смерть отечественного спортсмена Александра Писарева, который, по предварительным данным, скончался после употребления некачественного арбуза.

По словам специалиста, сами по себе арбузы вряд ли смогут стать причиной летального исхода, чего нельзя сказать о попавших в них ядовитых химических веществах, пишет Pravda.Ru.

Он пояснил, что человек может умереть от большого количества удобрений, химических препаратов и инсектицидов, попавших в его организм вместе с арбузом или любыми другими овощами и фруктами. Так что в случае с гибелью Писарева необходимо в первую очередь сделать химический и токсикологический анализ арбуза, подчеркнул Владислав Жемчугов.

#Общество
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