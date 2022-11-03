В массовой давке в Сеуле погиб исполнитель k-pop

Как пишет Infox со ссылкой на Billboard, в давке 31 октября в Сеуле погиб k-pop певец и актер Ли Джихан. Ему было 24 года.
Предполагается, что давку могли спровоцировать недавние известия о снятии правительством Южной Кореи последних ограничений, связанных с COVID-19. В результате эйфорические настроения, овладевшие жителями Сеула, вывели на улицы толпы народа и привели к гибели 154 человек.
Напомним, массовая гибель людей в столице Южной Кореи произошла во время празднования Хэллоуина, когда сеульцы вышли на узкие улицы старого центра, где создалась давка, унесшая жизни местных жителей, гостей города и даже знаменитостей.