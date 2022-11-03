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«Траст» сообщил о продаже группы компаний «Балтийский лизинг»

3 ноября 07:03
Фото: 1MI
Банк непрофильных активов «Траст» приступил к поиску инвестора группы компаний «Балтийский лизинг», входящей в топ-10 по объему нового бизнеса. Компания работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране.

«Балтийский лизинг» входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса в рэнкинге «Эксперт РА». На 1 апреля 2022 года размер портфеля группы компаний составил 73 млрд рублей, ей присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. За 2021 год группа компаний заработала 3 млрд рублей чистой прибыли. Рентабельность среднего капитала (ROAE) «Балтийского лизинга» составила 31,3%, чистая процентная маржа (NIM) — 9,4%.

Основную долю (56%) портфеля группы компаний занимает автотранспорт в таких отраслях, как строительство, торговля и транспорт. 21% портфеля занимает строительное оборудование и спецтехника.

«„Балтийский лизинг“ — финансово стабильная компания с понятным корпоративным управлением и чистым юридическим контуром. Актив находится полностью под контролем банка непрофильных активов „Траст“. В данный момент мы определяем стратегию его реализации, которая позволит получить максимальную прибыль от его продажи», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.

ГК «Балтийский лизинг» перешла к банку непрофильных активов «Траст» от ФК «Открытие» в 2022 году. Подробности сделки не разглашаются.

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