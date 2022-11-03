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Стало известно, кто на Западе поддерживает Путина

3 ноября 16:03
Фото: kremlin.ru
Президента Российской Федерации Владимира Путина поддерживают пять влиятельных западных политиков. Такое предположение выдвинули иностранные журналисты.

По мнению аналитиков издания, перечень политиков, находящихся на стороне России, возглавляет американский миллиардер, гендиректор компаний Space X и Tesla Илон Маск, предложивший Украине признать Крым частью Российской Федерации, обеспечить полуостров водой и сохранить нейтральный статус на мировой арене.

За ним следует экс-президент США Дональд Трамп, который, как считают журналисты, всегда уважительно относился к Путину, сохранив это отношение после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Трамп обозначил обоснование СВО как «гениальное» и «сообразительное», пишут авторы публикации.

На третьем месте списка — американский политический обозреватель, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, заявивший, что Соединенные Штаты вмешались в украинский конфликт вовсе не для того, чтобы защитить Украину. Карлсон также отмечал, что целью НАТО является сдерживание развития России.

На четвертой ступени списка расположился итальянский экс-премьер Сильвио Берлускони, считающий, что в украинском конфликте виноват президент Украины Владимир Зеленский.

И наконец, замыкает перечень бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Ранее он заявлял журналистам, что западные страны должны признать опасения России по поводу расширения Североатлантического Альянса, рекомендовал Украине сохранять нейтралитет и призывал стороны к переговорам.

#Политика
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