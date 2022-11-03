Стало известно, кто на Западе поддерживает Путина

За ним следует экс-президент США Дональд Трамп, который, как считают журналисты, всегда уважительно относился к Путину, сохранив это отношение после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Трамп обозначил обоснование СВО как «гениальное» и «сообразительное», пишут авторы публикации.