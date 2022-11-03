Стало известно, кто на Западе поддерживает Путина

По мнению аналитиков издания, перечень политиков, находящихся на стороне России, возглавляет американский миллиардер, гендиректор компаний Space X и Tesla Илон Маск, предложивший Украине признать Крым частью Российской Федерации, обеспечить полуостров водой и сохранить нейтральный статус на мировой арене.
За ним следует экс-президент США Дональд Трамп, который, как считают журналисты, всегда уважительно относился к Путину, сохранив это отношение после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Трамп обозначил обоснование СВО как «гениальное» и «сообразительное», пишут авторы публикации.
На третьем месте списка — американский политический обозреватель, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, заявивший, что Соединенные Штаты вмешались в украинский конфликт вовсе не для того, чтобы защитить Украину. Карлсон также отмечал, что целью НАТО является сдерживание развития России.
На четвертой ступени списка расположился итальянский экс-премьер Сильвио Берлускони, считающий, что в украинском конфликте виноват президент Украины Владимир Зеленский.
И наконец, замыкает перечень бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Ранее он заявлял журналистам, что западные страны должны признать опасения России по поводу расширения Североатлантического Альянса, рекомендовал Украине сохранять нейтралитет и призывал стороны к переговорам.