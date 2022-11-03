Роскосмос подписал государственные контракты на создание двух лунных миссий

В документах указано, что головной исполнитель берет на себя обязательства по выполнению опытно-конструкторской работы на тему «Создание космических комплексов для проведения контактных и дистанционных исследований поверхности Луны в околополярной области в части создания космического комплекса с орбитальным космическим аппаратом».