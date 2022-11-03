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Роскосмос подписал государственные контракты на создание двух лунных миссий

3 ноября 14:57
Фото: pxhere.com
Соглашения заключены с Научно-производственным объединением имени Лавочкина.

Роскосмос подписал соглашение о сотрудничестве с Научно-производственным объединением имени Лавочкина на создание двух лунных миссий, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на сайт госзакупок, где размещены соответствующие документы.

В документах указано, что головной исполнитель берет на себя обязательства по выполнению опытно-конструкторской работы на тему «Создание космических комплексов для проведения контактных и дистанционных исследований поверхности Луны в околополярной области в части создания космического комплекса с орбитальным космическим аппаратом».

Договором предусматривается создание аппарата для дистанционных исследований поверхности спутника Земли в период с 2022 по 2024 годы. По условиям второго договора исполнитель обязуется создать космический комплекс для контактных исследований поверхности Луны. 

#Технологии
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