Пострадал человек. В Омске четыре автомобиля создали на дороге «паровозик»

При столкновении автомобиль Mazda сместился вправо, после чего Kia Rio врезался в следовавший впереди автомобиль Honda Civic, который находился под управлением 34-летнего мужчины. После чего Honda продвинулась вперед и въехала в стоящий автомобиль Nissan Bluebird, за рулем которого находилась 43-летняя женщина.