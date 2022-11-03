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Пострадал человек. В Омске четыре автомобиля создали на дороге «паровозик»

3 ноября 02:15
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Омичка попала в больницу после массового ДТП на Красном Пути

На Красном Пути столкнулись четыре машины, пассажирке одной из машин понадобилась помощь врачей.

Вчера, 2 ноября, в Омске произошла авария на Красном Пути, в результате которой пострадал человек. Очевидцы сообщили о ДТП в полицию в 19:15.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Kia Rio ехал по Красному Пути. При движении мимо дома №139 он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Mazda CX-5, за руем которой находилась 53-летняя женщина.

При столкновении автомобиль Mazda сместился вправо, после чего Kia Rio врезался в следовавший впереди автомобиль Honda Civic, который находился под управлением 34-летнего мужчины. После чего Honda продвинулась вперед и въехала в стоящий автомобиль Nissan Bluebird, за рулем которого находилась 43-летняя женщина.

В результате ДТП помощь врачей понадобилась пассажирке автомобиля Kia Rio – 46-летней женщине. Полиция проводит проверку.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД
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