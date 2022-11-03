Подберезкин: Западные системы ПВО не помогут Украине уберечься от ударов ВС РФ

Эксперт также предположил, что Киев попросит у Дании или Норвегии старые установки, но они также не способны обезопасить инфраструктуру Украины от ударов. По его словам, пять комплексов могут защитить какой-то один объект. Но вся территория страны включает сотни таких объектов, так что это просто невозможно будет сделать. Так что американцы будут поставлять то, что смогут, а не то, что хочет Киев, резюмировал Алексей Подберезкин