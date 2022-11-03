Подберезкин: Западные системы ПВО не помогут Украине уберечься от ударов ВС РФ

Он пояснил, что причин, по которой Украина не получит зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и ему подобные системы ПВО, всего две. Во-первых, комплексы противовоздушной обороны дорого стоят и не лежат на складах без дела. А во-вторых, для обучения украинских военнослужащих обращению с американскими системами потребуется несколько месяцев. Так что Соединенные Штаты, скорее всего, направят Украине комплексы ПВО ближнего действия до пяти километров, уверен Подберезкин. Об этом пишет Pravda.Ru.
Эксперт также предположил, что Киев попросит у Дании или Норвегии старые установки, но они также не способны обезопасить инфраструктуру Украины от ударов. По его словам, пять комплексов могут защитить какой-то один объект. Но вся территория страны включает сотни таких объектов, так что это просто невозможно будет сделать. Так что американцы будут поставлять то, что смогут, а не то, что хочет Киев, резюмировал Алексей Подберезкин