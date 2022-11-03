Мозг в пробирке. Новгородская ученая выращивает клетки мозга для борьбы с инсультом

Ученые могут создавать любые клетки взрослого организма и, например, моделировать заболевания. С помощью генетически кодируемых флуоресцентных сенсоров можно отследить изменения, которые происходят в клетке. С помощью этой технологии ученые и медики имеют возможность изучать причины возникновения заболеваний, их последствия, наблюдать за течением болезни, изучать влияние различных факторов и медикаментов, а это значить, что в будущем станет возможно тестировать лекарства, подбирать лечение, корректировать терапию без влияния на организм человека, в лабораторных условиях.