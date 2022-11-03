Как сэкономить на продуктах 1000 рублей в месяц

Бонусы — это хорошо, но хотелось бы получать их чаще — не только с крупных и порой не частых покупок, а в ежедневном режиме. Что покупает каждый из нас и почти каждый день? Правильно, продукты! Однако найти программы с кешбэком в продуктовых магазинах очень непросто, но возможно. Например, Почта Банк предлагает кешбэк 10% за покупки в любых продуктовых магазинах — в крупных сетях или магазине «у дома», а также в почтовых отделениях. Для этого нужно оформить дебетовую карту «Вездедоход» до 31 декабря и в течение трех месяцев получать бонусы — до 1000 в месяц. Вместе с этим на карту будет возвращаться кешбэк до 3% за покупки одежды и обуви, кафе и рестораны, а также 0,5% за все остальные покупки. Бонусы (всего можно накопить до 6000) можно обменять на рубли (1 бонус = 1 рубль) или потратить на покупку товаров в специальном каталоге «Мультибонус»: товары и услуги, сертификаты, путешествия, билеты в кино и многое другое.