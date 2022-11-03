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Илон Маск планирует восстановить инструменты по модерации контента в Twitter

3 ноября 14:59
Фото: pxhere.com
Восстановление запланировано до конца текущей недели.

Илон Маск пообещал в ближайшие несколько дней восстановить инструменты по модерации контента в Twitter, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Bloomberg.

Новый владелец Twitter Илон Макс провел виртуальную встречу посредством видеосервиса Zoom с руководителями нескольких американских организаций по вопросам расовой справедливости. В рамках беседы Маск заявил, что планирует восстановить инструменты, используемые для модерации контента.

Кроме того, Илон Маск попросил представителей организаций войти в совет по модерации контента — он будет заниматься обработкой высказываний в социальной сети.

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