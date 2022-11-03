Илон Маск планирует восстановить инструменты по модерации контента в Twitter

Илон Маск пообещал в ближайшие несколько дней восстановить инструменты по модерации контента в Twitter, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Bloomberg.
Новый владелец Twitter Илон Макс провел виртуальную встречу посредством видеосервиса Zoom с руководителями нескольких американских организаций по вопросам расовой справедливости. В рамках беседы Маск заявил, что планирует восстановить инструменты, используемые для модерации контента.
Кроме того, Илон Маск попросил представителей организаций войти в совет по модерации контента — он будет заниматься обработкой высказываний в социальной сети.