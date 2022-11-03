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Депутат Госдумы России Шеремет назвал оптимальный срок службы в армии

3 ноября, 15:27
Качественную военную подготовку новобранцев невозможно обеспечить в текущих реалиях призыва. Такого мнения придерживается депутат Государственной думы России от Республики Крым Михаил Шеремет.

Парламентарий выступил с инициативой о двойном повышении продолжительности срочной службы в России, пишет Pravda.Ru. Некачественная подготовка призывников отражается на боеготовности армии РФ, подчеркнул Шеремет. Подготовку солдат в течение года депутат назвал проблематичной.

«Два года — вполне оптимальный вариант», — заявил крымский парламентарий.

Эта мера своевременная и очень необходимая, полагает политик. Соответствующая поправка в действующее законодательство должна быть внесена в ближайшее время, резюмировал Шеремет. 

#Светлана Павлова
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