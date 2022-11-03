Депутат Госдумы России Шеремет назвал оптимальный срок службы в армии

Парламентарий выступил с инициативой о двойном повышении продолжительности срочной службы в России, пишет Pravda.Ru. Некачественная подготовка призывников отражается на боеготовности армии РФ, подчеркнул Шеремет. Подготовку солдат в течение года депутат назвал проблематичной.
«Два года — вполне оптимальный вариант», — заявил крымский парламентарий.
Эта мера своевременная и очень необходимая, полагает политик. Соответствующая поправка в действующее законодательство должна быть внесена в ближайшее время, резюмировал Шеремет.