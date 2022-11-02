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Во Владивостоке из-за пожара на подстанции электричество отключили в 11 детсадах

2 ноября 14:14
Фото: 1MI
Пожар на подстанции стал причиной отключения электроэнергии в одном из районов Владивостока. Без электричества осталось 11 детских садов.

1 ноября вечером на подстанции во Владивостоке произошла авария. Бригады МУП «ДРСК» и «ВПЭС» оперативно приступили к устранению последствий пожара — на объекте задействовано восемь единиц специальной техники и 36 челове, сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на заявление городской мэриик.

Часть домов уже подключено к электричеству — на это ушло несколько часов. В частности, электроснабжение восстановлено в домах на улицах Постышева, Ильичева, Гамарника, на Камской и на Южно-Уральской улицах. 

етские сады в районе пока не подключены и не работают. Отмечается, что электроснабжение в дошкольных учреждениях будет восстановлено не раньше 12.00 по местному времени.

#Происшествия
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