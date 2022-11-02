Собчак может подвергнуться уголовному преследованию за сокрытие второго гражданства

В любом случае, все, что должна была сделать Собчак — это уведомить миграционные службы о получении израильского паспорта, а также сообщить банковским службам, что у нее имеется соответствующий расчетный счет. Однако она могла этого не сделать только потому, что опасалась за статус своей матери-сенатора. Или по какой-то другой причине — этого мы пока не знаем, подытожила адвокат.