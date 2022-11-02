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Собчак может подвергнуться уголовному преследованию за сокрытие второго гражданства

2 ноября 06:55
Фото: 1MI
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар прокомментировала спешный отъезд из страны Ксении Собчак после задержания ее коммерческого директора по подозрению в вымогательстве. Для выезда журналистка использовала израильский паспорт, наличие которого ранее отрицала.

По словам эксперта, наличие второго гражданства и неуведомление о нем миграционной службы является уголовно наказуемым деянием. Сначала нарушителю выписывают штраф, но, тем не менее, это все равно уголовная ответственность, наличие судимости, подчеркнула Айвар. Об этом пишет Pravda.Ru.

В любом случае,  все, что должна была сделать Собчак — это уведомить миграционные службы о получении израильского паспорта, а также сообщить банковским службам, что у нее имеется соответствующий расчетный счет. Однако она могла этого не сделать только потому, что опасалась за статус своей матери-сенатора. Или по какой-то другой причине — этого мы пока не знаем, подытожила адвокат.

#Общество
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