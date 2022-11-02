Программа Архитекторы.рф пополнилась новой 100 специалистов

В общей сложности финалистами программы 2022 года стали 103 специалиста из 69 городов и 55 регионов РФ, пишет mkset.ru.
Архитекторы.рф – не просто образовательная платформа, которая объединяет лидерскую офлайн-программу, а также программу «Городские практики», онлайн-курсы и другие образовательные мероприятия, но и это еще сообщество экспертов, которые выдвигают новые идеи для развития городов. Повышение качества жизни граждан через создание комфортной городской среды – задача, которой уделяют много внимания и президент, и правительство. А ДОМ.РФ, как институт развития, продолжит готовить кадры, готовые решать этот вопрос на высочайшем профессиональном уровне, рассказал гендиректор ресурса Виталий Мутко.
В программе приняли участие практикующие архитекторы и градостроители, сотрудники архитектурных департаментов городских и региональных администраций, представители центров компетенций, занятых развитием городской среды. Все выпускники программы получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации.
За время учебы на четвертом потоке шесть участников офлайн-программы Архитекторы.рф поменяли место работы, трое получили повышение по службе.
В 2022 году пофлайн-рограмма Архитекторы.рф проводилась в четвертый раз и включала пять образовательных модулей. В апреле все участники впервые встретились в Москве и начали работу над проектами. В июне состоялся региональный модуль, в ходе которого участники изучали российские города. Во время сентябрьского международного модуля финалисты программы посетили с образовательными экспедициями Ереван, Гюмри и Дилижан в Армении, а также турецкие города Стамбул и Измир. Еще один модуль состоялся в онлайн-формате. В конце октября участники вновь собрались в Москве.
Всего за время четвертого потока участники программы побывали на 123 образовательных экскурсиях, прослушали 48 лекций, провели 14 визитов в архитектурные бюро.
В завершение программы они представили групповые проекты, над которыми вели работу в последние полгода. Заданные темы были поделены на несколько категорий. В 2022 году участники впервые трудились над групповыми, а не над индивидуальными концепциями.
Всего в финале офлайн-программы Архитекторы.рф был представлен 21 групповой выпускной проект. Знакомство со всеми проектами будет доступно на сайте программы.
После вручения дипломов сообщество выпускников программы пополнилось 103 новыми участниками. Таким образом, с 2018 по 2022 год бесплатную лидерскую офлайн-программу профессионального образования прошли 405 человек из 115 городов и 73 регионов России.