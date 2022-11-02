Программа Архитекторы.рф пополнилась новой 100 специалистов

В 2022 году пофлайн-рограмма Архитекторы.рф проводилась в четвертый раз и включала пять образовательных модулей. В апреле все участники впервые встретились в Москве и начали работу над проектами. В июне состоялся региональный модуль, в ходе которого участники изучали российские города. Во время сентябрьского международного модуля финалисты программы посетили с образовательными экспедициями Ереван, Гюмри и Дилижан в Армении, а также турецкие города Стамбул и Измир. Еще один модуль состоялся в онлайн-формате. В конце октября участники вновь собрались в Москве.