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Эксперт прокомментировал заявление Минобороны РФ о завершении частичной мобилизации

2 ноября 06:52
Фото: 1MI
Политический советник, политтехнолог, политолог, глава коммуникационной компании «Маркком» Сергей Маркелов пояснил, как следует понимать заявление Министерства обороны РФ о прекращении всех действий по частичной мобилизации на фоне отсутствия соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

По его словам, в настоящее время пропаганда, а также объективная и информационная реальности перепутаны, пишет Pravda.Ru.

Маркелов заявил, что если разбирать этот вопрос с юридической точки зрения, то  если был указ о начале частичной мобилизации указом, то должен быть соответствующий указ и о ее отмене. Однако ничего такого не было, хотя данные о прекращении мобилизационных мероприятий подтверждены на самых разных уровнях, включая федеральные власти. Так что, думаю, это можно принять за основу того, что частичная мобилизация завершена, пояснил политолог.

Что же касается отсутствия по этому поводу официального президентского указа, то, по мнению эксперта, действие первого указа может быть бессрочным — на случай, если в России возникнет иная военная и политическая необходимость. Такие образом, данный документ является неким «запасным аэродромом» в хорошем смысле этого слова, резюмировал Сергей Маркелов

#Общество
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