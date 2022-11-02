Эксперт прокомментировал заявление Минобороны РФ о завершении частичной мобилизации

Маркелов заявил, что если разбирать этот вопрос с юридической точки зрения, то если был указ о начале частичной мобилизации указом, то должен быть соответствующий указ и о ее отмене. Однако ничего такого не было, хотя данные о прекращении мобилизационных мероприятий подтверждены на самых разных уровнях, включая федеральные власти. Так что, думаю, это можно принять за основу того, что частичная мобилизация завершена, пояснил политолог.