Врач рассказала о влиянии круп на ЖКТ

Что же касается каш быстрого приготовления, то их употреблять можно, но нечасто, подчеркнула Бережная. Она пояснила, что продукты, содержащие недостаточно клетчатки, плохо влияют на желудочно-кишечный тракт, так как клетчатка важна для питания микробиоценоза, и соответственно, уменьшает риск развития онкологических заболеваний кишечника.