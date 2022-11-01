Врач рассказала о влиянии круп на ЖКТ

Специалист отметила, что каша должна быть приготовлена из цельного зерна, чтобы принести организму максимальную пользу. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на RT.
Что же касается каш быстрого приготовления, то их употреблять можно, но нечасто, подчеркнула Бережная. Она пояснила, что продукты, содержащие недостаточно клетчатки, плохо влияют на желудочно-кишечный тракт, так как клетчатка важна для питания микробиоценоза, и соответственно, уменьшает риск развития онкологических заболеваний кишечника.
Наибольшую пользу организму, по словам гастроэнтеролога, принесут такие крупы, как гречка, нешлифованный рис, киноа и пшено. Одновременно с этим специалист напомнила, что людям, страдающим непереносимостью глютена, такие продукты употреблять нельзя, и для подбора здорового питания им следует обратиться к врачу