В СБ ООН не смогли опровергнуть причастность Украины к атаке на Черноморский флот РФ

Напомним, 29 октября Украинские военные при поддержке западных кураторов совершили нападение на корабли, находящиеся в севастопольской бухте и участвующие в обеспечении зерновой сделки. В результате Россия была вынуждена приостановить своё участие в ней, пишет газета “Известия”.