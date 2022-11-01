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В СБ ООН не смогли опровергнуть причастность Украины к атаке на Черноморский флот РФ

1 ноября, 13:55
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал о прошедшем 31 октября заседании СБ ООН. Россия проинформировала мир о нападении Украины на суда, обеспечивающие зерновую сделку.

Напомним, 29 октября Украинские военные при поддержке западных кураторов совершили нападение на корабли, находящиеся в севастопольской бухте и участвующие в обеспечении зерновой сделки. В результате Россия была вынуждена приостановить своё участие в ней, пишет газета “Известия”.

Полянский написал, что Россия предоставила статистику поставок украинского зерна, к которой и до нападения Украины на корабли охранения было много вопросов. 

Также он отметил, что представители западных делегаций не опровергли участие Киева в этом террористическом акте. 

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям.

Рнее Минобороны РФ сообщило, что атакой украинских террористов на корабли в Севастополе руководили британские специалисты. Их база находится в Очакове (Николаевская область Украины).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность. Украина готова напоминать о себе срывами сделок, ядерным шантажом и другими грязными методами.

#Светлана Павлова
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