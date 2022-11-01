В СБ ООН не смогли опровергнуть причастность Украины к атаке на Черноморский флот РФ

Напомним, 29 октября Украинские военные при поддержке западных кураторов совершили нападение на корабли, находящиеся в севастопольской бухте и участвующие в обеспечении зерновой сделки. В результате Россия была вынуждена приостановить своё участие в ней, пишет газета “Известия”.
Полянский написал, что Россия предоставила статистику поставок украинского зерна, к которой и до нападения Украины на корабли охранения было много вопросов.
Также он отметил, что представители западных делегаций не опровергли участие Киева в этом террористическом акте.
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям.
Рнее Минобороны РФ сообщило, что атакой украинских террористов на корабли в Севастополе руководили британские специалисты. Их база находится в Очакове (Николаевская область Украины).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность. Украина готова напоминать о себе срывами сделок, ядерным шантажом и другими грязными методами.