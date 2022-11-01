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В Омске завели уголовное дело после отравления семьи угарным газом

1 ноября 04:08
Фото: 1MI
Пять человек отравились природным газом в селе Лузино.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после отравления пяти человек природным газом. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг и проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Трагедия произошла ночью 31 октября в частном доме в селе Лузино. Из-за утечки газа пострадали супруги, их 2-летний сын и родственники. Всех их госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия и газового оборудования, ведется допрос свидетелей и следственные действия, направленные на поиск тех, кто установил семье газовое оборудование.

В пригороде Омска семья из пяти человек отравилась газом
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#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Уголовное дело#Следственный комитет
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