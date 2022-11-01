В Омске завели уголовное дело после отравления семьи угарным газом

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после отравления пяти человек природным газом. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг и проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».