В Московской области объем капремонта домов вышел на допандемийный уровень

С 2014 года в рамках реализации программы по капремонту домов в Подмосковье привели в порядок около 16 тысяч объектов, пишет 360tv.ru. В домах обновили и отремонтировали кровли, фасады, заменили лифты, газовое оборудование и инженерные системы. Благодаря реализации программы условия проживания стали более комфортными для 2,5 млн человек.
На совещании с членами правительства региона и с главами округов губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Фонд капитального ремонта должен справляться с поставленными задачами. По словам главы региона, комплексный подход позволяет осуществлять замену не только внутренних коммуникаций и кровли, но также и фасада, «обращать внимание на то, что происходит во дворе». Воробьев подчеркнул необходимость наличия резерва для включения в программу дополнительного объема и делать «все необходимое».
В 2022 году программа капитального ремонта в Московской области вышла на допандемийный объем: он составил 2,9 тысячи домов. Половина работ, проведение которых было приостановлено в 2020–2021 годах, к настоящему моменту уже выполнена. В 2023 году планируется выполнить капитальный ремонт еще в 1,9 тысячи домов, в которых работы были отложены из-за пандемии.