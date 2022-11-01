В Московской области объем капремонта домов вышел на допандемийный уровень

На совещании с членами правительства региона и с главами округов губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Фонд капитального ремонта должен справляться с поставленными задачами. По словам главы региона, комплексный подход позволяет осуществлять замену не только внутренних коммуникаций и кровли, но также и фасада, «обращать внимание на то, что происходит во дворе». Воробьев подчеркнул необходимость наличия резерва для включения в программу дополнительного объема и делать «все необходимое».