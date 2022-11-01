Страховой Дом ВСК — участник FINOPOLIS 2022

Также компания активно развивает направление «цифровой ипотеки». Один из основных кредитных продуктов для физлиц в России с каждым годом становится всё технологичнее. С учетом активного внедрения технологий биометрии и BigData, проанализировать финансовую состоятельность соискателя и предложить ему наиболее подходящий его возможностям продукт становится ещё проще.