Соседи рассказали о предполагаемом убийце 12-летнего ребенка

Как рассказала жительница хутора Тереховский Ростовской области Анна, подозреваемый в убийстве подросток — «мальчик из приличной семьи, но себе на уме». Никто не мог представить, что он способен совершить преступление. Подросток, по словам женщины, ходил в школу, ее дети учились вместе с ним. Как считает женщина, если ребенок совершил такое преступление, мать не могла не заметить. Она, по словам Анны, «спокойная, тихая, очень тихая». Отец подростка, по словам соседки, работает в шахте, и в день совершения преступления он был на смене. Женщина предполагает, что он не в курсе произошедшего, пишет 360tv.ru.