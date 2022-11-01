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Соседи рассказали о предполагаемом убийце 12-летнего ребенка

1 ноября 10:47
Фото: 1MI
В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. Это 13-летний подросток, подробности о его жизни рассказали сестра и соседка погибшего ребенка.

Как рассказала жительница хутора Тереховский Ростовской области Анна, подозреваемый в убийстве подросток — «мальчик из приличной семьи, но себе на уме». Никто не мог представить, что он способен совершить преступление. Подросток, по словам женщины, ходил в школу, ее дети учились вместе с ним. Как считает женщина, если ребенок совершил такое преступление, мать не могла не заметить. Она, по словам Анны, «спокойная, тихая, очень тихая». Отец подростка, по словам соседки, работает в шахте, и в день совершения преступления он был на смене. Женщина предполагает, что он не в курсе произошедшего, пишет 360tv.ru. 

Информацию о том, что подозреваемый задержан, подтвердила сестра погибшего ребенка. Она отметила, что «полиграф он не прошел, ДНК его слюны соответствует». 25 октября на хуторе Тереховский обнаружено тело убитой 12-летней девочки. На ее теле зафиксировано множество колото-резаных ран, также эксперты диагностировали черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

#Алина Ибрагимова#Общество
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