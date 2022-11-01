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Режиссер Грымов о мобилизации артистов: Я — за здравый смысл

1 ноября 08:25
Фото: 1MI
Худрук театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов высказался по поводу призыва артистов на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он отметил, что цивилизованное общество должно жить по закону.

Сразу после объявления частичной мобилизации на официальном интернет-ресурсе Союза театральных деятелей России появилась информация о том, как можно оформить бронь сотрудникам театров. По словам Грымова, если у кого-то бронь, то значит это на законных основаниях. Об этом пишут «Известия».

Он пояснил, что сам не попадает под мобилизацию из-за возраста, а кто-то из коллег попадает. «Служить или нет? А чем отличается артист от шахтера? Ничем», — подчеркнул режиссер, отметив, что он выступает за здравый смысл. 

Цивилизованное общество должно жить по закону, а неотвратимость наказания должна удерживать граждан от необдуманных поступков, резюмировал худрук «Модерна».

#Общество
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