Режиссер Грымов о мобилизации артистов: Я — за здравый смысл

Сразу после объявления частичной мобилизации на официальном интернет-ресурсе Союза театральных деятелей России появилась информация о том, как можно оформить бронь сотрудникам театров. По словам Грымова, если у кого-то бронь, то значит это на законных основаниях. Об этом пишут «Известия».