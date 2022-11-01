Режиссер Грымов о мобилизации артистов: Я — за здравый смысл

Сразу после объявления частичной мобилизации на официальном интернет-ресурсе Союза театральных деятелей России появилась информация о том, как можно оформить бронь сотрудникам театров. По словам Грымова, если у кого-то бронь, то значит это на законных основаниях. Об этом пишут «Известия».
Он пояснил, что сам не попадает под мобилизацию из-за возраста, а кто-то из коллег попадает. «Служить или нет? А чем отличается артист от шахтера? Ничем», — подчеркнул режиссер, отметив, что он выступает за здравый смысл.
Цивилизованное общество должно жить по закону, а неотвратимость наказания должна удерживать граждан от необдуманных поступков, резюмировал худрук «Модерна».