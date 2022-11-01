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Просмотр VK Клипов стал доступен в ОК

1 ноября 04:20
Фото: ОК
Социальная сеть Одноклассники запустила в собственных мобильных приложениях на iOS и Android возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса VK Клипы.

Теперь пользователи ОК могут посмотреть клипы в отдельной ленте, не выходя из соцсети. Запуск стал первым этапом взаимодействия двух платформ.

В основном меню приложений ОК появилась отдельная вкладка «Клипы». В ней открывается отдельная лента, состоящая только из коротких вертикальных видео. Помимо просмотра клипов, пользователи могут оставлять к ним реакции и делиться понравившимися видео со своими друзьями в ленте ОК. По результатам тестового запуска в среднем каждый пользователь ОК смотрит в отдельной ленте более 20 клипов.

Все клипы в ленте рекомендуются пользователям на основе их интересов. Умная система персональных рекомендаций на основе нейросетей анализирует публичные действия пользователя в соцсети и его реакции на контент, предлагая наиболее релевантные видео из коллекции VK Клипов. Кроме того, лента клипов автоматически перестраивается в зависимости от того, какие видео пользователи смотрят чаще и на какие клипы они реагируют.

Таким образом пользователи ОК получают возможность найти для себя контент на интересующую тематику и получить новые впечатления от просмотра бесконечной ленты увлекательных роликов в вертикальном формате.

В дальнейшем ОК и VK Клипы планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию, которая позволит получить доступ ко всем возможностям сервиса прямо внутри мобильных приложений ОК.

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