Пошел в магазин и украл сумку. В Омске задержали очередного грабителя

Им оказался 26-летний омич, ранее уже судимый за кражу. По словам вора, он выпивал вместе с другом в общежитии, а когда алкоголь закончился, мужчина пошел за добавкой. По пути в магазин омич заметил девушку и решил отобрать у нее сумку.