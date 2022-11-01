Пошел в магазин и украл сумку. В Омске задержали очередного грабителя

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску, в полицию обратилась девушка, у которой украли сумку.
По рассказу 21-летней медсестры из Омска, возвращаясь с работы, неизвестный вырвал у нее из рук сумку и скрылся. При этом грабитель выронил свой мобильный телефон. Благодаря такой неосторожности, сотрудники полиции быстро установили личность и нашли похитителя.
Им оказался 26-летний омич, ранее уже судимый за кражу. По словам вора, он выпивал вместе с другом в общежитии, а когда алкоголь закончился, мужчина пошел за добавкой. По пути в магазин омич заметил девушку и решил отобрать у нее сумку.
В итоге сумку вернули девушке, а на мужчину завели уголовное дело.