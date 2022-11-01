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Политолог прокомментировал информацию о завершении частичной мобилизации

1 ноября, 14:15
Заявление Минобороны России о частичной мобилизации прокомментировал политолог Сергей Маркелов. Эксперт назвал «перепутанными» объективную информационную реальность и пропаганду.

С юридической точки зрения, если частичная мобилизация была объявлена указом, то завершение ее тоже должно подразумевать подписание соответствующего указа. Однако, этого на данный момент не произошло, пишет Pravda.Ru.

Маркелов акцентировал внимание на том, что информацию о завершении частичной мобилизации подтвердили на сегодняшний день на различных уровнях. При наличии отчетов Минобороны и губернаторского корпуса, а также при подтверждении со стороны Госдумы и Совета Федерации, можно полагать, что частичную мобилизацию в качестве социального инструмента прекратили. Что же касается указа, то он вполне может быть и безвременным, резюмировал политолог.

 

#Светлана Павлова
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