Политолог прокомментировал информацию о завершении частичной мобилизации

Маркелов акцентировал внимание на том, что информацию о завершении частичной мобилизации подтвердили на сегодняшний день на различных уровнях. При наличии отчетов Минобороны и губернаторского корпуса, а также при подтверждении со стороны Госдумы и Совета Федерации, можно полагать, что частичную мобилизацию в качестве социального инструмента прекратили. Что же касается указа, то он вполне может быть и безвременным, резюмировал политолог.