«Газпром» допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков»

Как заявил Владимир Путин, о допуске специалистов «Газпрома» к месту взрыва на газопроводах ему сообщил руководитель холдинга Алексей Миллер. На «Северном потоке» вырвана 40-метровая труба, в общей сложности трубы разошлись на 259 метров, уточнил президент, отметив, что осколки трубы повредили «Северный поток-2», что дает основания называть произошедшее терактом.