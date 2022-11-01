«Газпром» допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков»

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал «Смотри» и на выступление президента России Владимира Путина. По словам главы государства, случившееся на российских газопроводах — теракт.
Как заявил Владимир Путин, о допуске специалистов «Газпрома» к месту взрыва на газопроводах ему сообщил руководитель холдинга Алексей Миллер. На «Северном потоке» вырвана 40-метровая труба, в общей сложности трубы разошлись на 259 метров, уточнил президент, отметив, что осколки трубы повредили «Северный поток-2», что дает основания называть произошедшее терактом.
Владимир Путин напомнил, что «на Западе набирались наглости и заявляли, что Россия якобы сама взорвала объекты». Путин назвал такие рассуждения «бредятиной». Он заявил, что работать с европейскими партнерами напрямую «очень сложно», так что Россия предложила создать специальные хабы.