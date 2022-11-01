Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Газпром» допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков»

1 ноября 10:56
Фото: gazprom.ru
Специалисты «Газпрома» допущены к изучению места подрыва ниток трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал «Смотри» и на выступление президента России Владимира Путина. По словам главы государства, случившееся на российских газопроводах — теракт.

Как заявил Владимир Путин, о допуске специалистов «Газпрома» к месту взрыва на газопроводах ему сообщил руководитель холдинга Алексей Миллер. На «Северном потоке» вырвана 40-метровая труба, в общей сложности трубы разошлись на 259 метров, уточнил президент, отметив, что осколки трубы повредили «Северный поток-2», что дает основания называть произошедшее терактом.

Владимир Путин напомнил, что «на Западе набирались наглости и заявляли, что Россия якобы сама взорвала объекты». Путин назвал такие рассуждения «бредятиной». Он заявил, что работать с европейскими партнерами напрямую «очень сложно», так что Россия предложила создать специальные хабы.

#Общество
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10