Британцы осудили украинских беженцев, не желающих помогать по дому принимающим семьям

Комментаторы издания назвали украинских беженцев неблагодарными людьми и потребовали отправить их на родину — после того, как посуда все же будет вымыта. Кто-то из читателей напомнил, что правила приличия предполагают уборку за собой, если человека впустили в дом. В ответ еще один комментатор предположил, что этой женщине не нравилось работать и в то время, когда она жила на Украине.