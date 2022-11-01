Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Британцы осудили украинских беженцев, не желающих помогать по дому принимающим семьям

1 ноября 07:54
Жителей Великобритании возмутило поведение одной из украинских беженок, которая отказалась не только помогать хозяйке дома, в котором ее приютили, с делами по хозяйству, но даже не пожелала сама себя обслуживать. Британцы потребовали выслать женщину из страны.

Все началось с того, что жительница Акфилда Ханна Дебенхэм попросила свою гостью больше помогать по дому, убирать за собой и мыть посуду. В ответ та обвинила хозяйку дома в рабстве, пишет Pravda.Ru со ссылкой на The Mirror.

Комментаторы издания назвали украинских беженцев неблагодарными людьми и потребовали отправить их на родину — после  того, как посуда все же будет вымыта. Кто-то из читателей напомнил, что правила приличия предполагают уборку за собой, если человека впустили в дом. В ответ еще один комментатор предположил, что этой женщине не нравилось работать и в то время, когда она жила на Украине.

#В мире
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10