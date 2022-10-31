Турагентства Турции предлагают европейцам зимние туры по системе “все включено”

Уточняется, что продолжительность отдыха по предлагаемой программе составит два месяца. При этом туристы смогут на выбор поселиться в Бодруме, Мармарисе или Кушадасах. Многие уже приобрели такие туры — на сегодняшний день число бронирований на ноябрь–декабрь в полтора раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года