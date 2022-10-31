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Турагентства Турции предлагают европейцам зимние туры по системе “все включено”

31 октября 07:49
Фото: piqsels.com
Турецкие туроператоры подготовили «антикризисные предложения» для жителей европейских государств, страдающих из-за энергетического кризиса.

Так, граждане стран Евросоюза за сумму в размере от одной тысячи до десяти тысяч евро получат возможность пережить холода в пятизвездочных отелях Антальи в режиме «все включено». Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание Hürriyet.

Уточняется, что продолжительность отдыха по предлагаемой программе составит два месяца. При этом туристы смогут на выбор поселиться в Бодруме, Мармарисе или Кушадасах. Многие уже приобрели такие туры — на сегодняшний день число бронирований на ноябрь–декабрь в полтора раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года

#Общество
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