Турагентства Турции предлагают европейцам зимние туры по системе “все включено”

Так, граждане стран Евросоюза за сумму в размере от одной тысячи до десяти тысяч евро получат возможность пережить холода в пятизвездочных отелях Антальи в режиме «все включено». Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание Hürriyet.
Уточняется, что продолжительность отдыха по предлагаемой программе составит два месяца. При этом туристы смогут на выбор поселиться в Бодруме, Мармарисе или Кушадасах. Многие уже приобрели такие туры — на сегодняшний день число бронирований на ноябрь–декабрь в полтора раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года