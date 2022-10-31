ВСК: Женщины чаще мужчин обращаются за помощью медиков в четырех субъектах России

В топ-5 регионов по общему количеству обращений за врачебной помощью вошли: Свердловская область (4,2%), Пермский край (3,9%), Новосибирская область (3,8%), Приморский край (3,1%), Самарская область (1,7%). Отмечается, что по ДМС чаще обращались за консультациями специалистов именно женщины. На них приходится 60% запросов на консультации.