ВСК: Женщины чаще мужчин обращаются за помощью медиков в четырех субъектах России

По количеству обращений в целом лидирует Свердловская область. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.
Специалисты компании подсчитали количество обращений по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) с января 2022 года. Данные столичного региона и Санкт-Петербурга при этом не учитывались, пишет издание NewsNN.ru.
В топ-5 регионов по общему количеству обращений за врачебной помощью вошли: Свердловская область (4,2%), Пермский край (3,9%), Новосибирская область (3,8%), Приморский край (3,1%), Самарская область (1,7%). Отмечается, что по ДМС чаще обращались за консультациями специалистов именно женщины. На них приходится 60% запросов на консультации.
По критерию востребованности в 2022 году специальности распределились следующим образом: к терапевтам обратилось 24% пациентов от общего количества, к неврологам — 11%, травматологам-ортопедам — 10%, гинекологам — 8,8%, стоматологам — 8,7%.
Пик обращений к врачам всех специальностей по ДМС пришелся на май (17% консультаций), июнь (16%) и апрель (15%).
В ВСК отметили, что к терапевтам чаще обращались в феврале. Пик спроса на консультации гинекологов и неврологов пришелся на май, а ортопедов и стоматологов — на июнь.
33% из обратившихся — россияне в возрасте 30-40 лет и 24% — граждане 40-50 лет.
Важно отметить, что 50% консультаций по ДМС пришлось на Москву и Московскую область и примерно 8% — на Санкт-Петербург.