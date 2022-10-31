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ВСК: Женщины чаще мужчин обращаются за помощью медиков в четырех субъектах России

31 октября 10:14
Фото: piqsels.com
В России женщины обращаются за медицинской помощью чаще, чем мужчины. Наиболее ярко такая тенденция выражена в четырех регионах: Свердловской и Новосибирской областях, Пермском крае и Приморье.

По количеству обращений в целом лидирует Свердловская область. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

Специалисты компании подсчитали количество обращений по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) с января 2022 года. Данные столичного региона и Санкт-Петербурга при этом не учитывались, пишет издание NewsNN.ru.

В топ-5 регионов по общему количеству обращений за врачебной помощью вошли: Свердловская область (4,2%), Пермский край (3,9%), Новосибирская область (3,8%), Приморский край (3,1%), Самарская область (1,7%). Отмечается, что по ДМС чаще обращались за консультациями специалистов именно женщины. На них приходится 60% запросов на консультации.

По критерию востребованности в 2022 году специальности распределились следующим образом: к терапевтам обратилось 24% пациентов от общего количества, к неврологам — 11%, травматологам-ортопедам — 10%, гинекологам — 8,8%, стоматологам — 8,7%.

Пик обращений к врачам всех специальностей по ДМС пришелся на май (17% консультаций), июнь (16%) и апрель (15%).

В ВСК отметили, что к терапевтам чаще обращались в феврале. Пик спроса на консультации гинекологов и неврологов пришелся на май, а ортопедов и стоматологов — на июнь.

33% из обратившихся — россияне в возрасте 30-40 лет и 24% — граждане 40-50 лет.

Важно отметить, что 50% консультаций по ДМС пришлось на Москву и Московскую область и примерно 8% — на Санкт-Петербург.

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