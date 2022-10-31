Все больше россиян предпочитают заниматься спортом дома

В перечне наиболее востребованных спорттоваров — турники, гири, гантели, мячи для пинг-понга, эспандеры, мини-велотренажеры, коврики для йоги, тренажеры для пресса, бейсбольные биты и многое другое. Наибольший рост спроса на такие товары зафиксирован в Москве (плюс 333 процента), Новосибирске (плюс 260 процентов), а также в Омске и Челябинске (плюс по 200 процентов).