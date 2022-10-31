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Все больше россиян предпочитают заниматься спортом дома

31 октября 07:38
Фото: piqsels.com
В октябре этого года жители Российской Федерации меньше ходят в фитнес-клубы, но при этом покупают больше спорттоваров для дома. К такому выводу пришли эксперты одного из отечественных онлайн-гипермаркетов для дома.

Согласно статистике, рост продаж спорттоваров в октябре превысил 209 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия».

В перечне наиболее востребованных спорттоваров — турники, гири, гантели, мячи для пинг-понга, эспандеры, мини-велотренажеры, коврики для йоги, тренажеры для пресса, бейсбольные биты и многое другое. Наибольший рост спроса на такие товары зафиксирован в Москве (плюс 333 процента), Новосибирске (плюс 260 процентов), а также в Омске и Челябинске (плюс по 200 процентов).

Одновременно с этим, по данным аналитиков, фитнес-клубы отмечают спад числа клиентов. Из этого несложно сделать вывод, что люди по различным причинам предпочитают заниматься спортом дома или на улице, нежели в специально оборудованных спортивных залах. 

#Общество
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