Все больше россиян предпочитают заниматься спортом дома

Согласно статистике, рост продаж спорттоваров в октябре превысил 209 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия».
В перечне наиболее востребованных спорттоваров — турники, гири, гантели, мячи для пинг-понга, эспандеры, мини-велотренажеры, коврики для йоги, тренажеры для пресса, бейсбольные биты и многое другое. Наибольший рост спроса на такие товары зафиксирован в Москве (плюс 333 процента), Новосибирске (плюс 260 процентов), а также в Омске и Челябинске (плюс по 200 процентов).
Одновременно с этим, по данным аналитиков, фитнес-клубы отмечают спад числа клиентов. Из этого несложно сделать вывод, что люди по различным причинам предпочитают заниматься спортом дома или на улице, нежели в специально оборудованных спортивных залах.