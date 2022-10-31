В РАНХиГС поделились промежуточными итогами проекта «Содействие занятости»

С апреля по ноябрь текущего года 170 000 россиян подали заявки на курсы переподготовки РАНХиГС. Более 80 000 человек уже к концу года получат новую профессию. Большую их часть составляют граждане, возраст которых превышает 50 лет, и молодые матери с детьми до 3 лет, пишет rostovgazeta.ru.