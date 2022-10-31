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В РАНХиГС поделились промежуточными итогами проекта «Содействие занятости»

31 октября 07:35
Фото: piqsels
РАНХиГС до 15 ноября продлила приём заявок на бесплатные программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

С апреля по ноябрь текущего года 170 000 россиян подали заявки на курсы переподготовки РАНХиГС. Более 80 000 человек уже к концу года получат новую профессию. Большую их часть составляют граждане, возраст которых превышает 50 лет, и молодые матери с детьми до 3 лет, пишет rostovgazeta.ru.

В тройке лидеров следующие курсы: «Менеджер маркетплейса» — 9040 заявок, «Государственное и муниципальное управление» —  4214, «Аналитик данных» — 2910.

По регионам больше всего желающих пройти переобучение зафиксировано в Петербурге, Татарстане, Подмосковье, Ростовской области и Краснодарском крае.

В академии предлагается более 1000 бесплатных программ повышения квалификации и переобучения, которые можно пройти на базе 44 филиалов, 12 институтов Президентской академии, свыше 80 партнерских структур, расположенных в разных субъектах Российской Федерации. 

Отмечается, что направления подбирались и разрабатывались с учётом потребностей местных работодателей.

Участниками проекта могут стать безработные россияне до 35 лет без высшего или среднего специального образования, студенты последних курсов и выпускники высших и средних учебных заведений. Также переобучение доступно отслужившим в армии или находящимся под риском увольнения. Есть и другие категории.

По сообщению Минтруда, с сентября 2022 г. беженцы из Донбасса и Украины бесплатно смогут получить в России профессиональное или дополнительное профессиональное образование. Обучение можно пройти в РАНХиГС. Для этого претенденты должны иметь оформленный статус беженца или свидетельство на предоставление временного убежища на территории РФ.

 

Полный перечень программ и другие важные моменты можно уточнить на специальном сайте. Кроме этого, можно получить информацию в социальных сетях. 

 

 

 

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