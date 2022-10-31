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В московских аэропортах почти 60 рейсов задержали или отменили из-за погоды

31 октября 08:56
Фото: piqsels.com
В аэропортах Москвы из-за непогоды в воскресенье вечером задержали и отменили более 50 рейсов.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на данные онлайн-табло «Яндекс.Расписание».

Накануне вечером в московском аэропорту Домодедово задержали 30 авиарейсов, в аэропорту Внуково два рейса отменили и 15 задержали. В аэропорту Шереметьево отменили шесть рейсов и пять рейсов задержали. По расписанию работает только аэропорт в Жуковском.

До понедельника в российской столице продлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 20 м в секунду. Обстановка на дорогах остается сложной — так, на западе Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 54 машины.

Вечером 30 октября в городе начался сильный ливень и снегопад, в таких условиях на дорогах появилась ледяная корка. Водителей предупредили о сложной ситуации и порекомендовали отказаться от поездок тем, кто не успел сменить шины на зимние.

#Происшествия
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