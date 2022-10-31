В московских аэропортах почти 60 рейсов задержали или отменили из-за погоды

Накануне вечером в московском аэропорту Домодедово задержали 30 авиарейсов, в аэропорту Внуково два рейса отменили и 15 задержали. В аэропорту Шереметьево отменили шесть рейсов и пять рейсов задержали. По расписанию работает только аэропорт в Жуковском.